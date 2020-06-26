Криминал
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26.06.2020 21:00
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Харьковчанина задержали за покушение на убийство мужчины на Салтовке

Харьковчанина задержали за покушение на убийство мужчины на Салтовке

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не лишил жизни человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее, 7 июня около 21:00 в полицию поступило сообщение о драке группы граждан во дворе одного из домов по улице Гарибальди. На месте сотрудники полиции обнаружили 28-летнего мужчину с колото-резаными ранениями. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко, личность мужчины, который ударил ножом потерпевшего, была установлена. 26 июня после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции вместе с батальоном полиции особого назначения задержали злоумышленника.

Оказался 20-летний житель Харькова, который после совершенного он скрывался в Зачепиловском районе Харьковской области.

Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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