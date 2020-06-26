Харьковчанина задержали за покушение на убийство мужчины на Салтовке
На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не лишил жизни человека.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, ранее, 7 июня около 21:00 в полицию поступило сообщение о драке группы граждан во дворе одного из домов по улице Гарибальди. На месте сотрудники полиции обнаружили 28-летнего мужчину с колото-резаными ранениями. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко, личность мужчины, который ударил ножом потерпевшего, была установлена. 26 июня после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции вместе с батальоном полиции особого назначения задержали злоумышленника.
Оказался 20-летний житель Харькова, который после совершенного он скрывался в Зачепиловском районе Харьковской области.
Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.