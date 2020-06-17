Криминал
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17.06.2020 16:34
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Харьковские правоохранители накрыли подпольный цех по производству этилового спирта

Харьковские правоохранители накрыли подпольный цех по производству этилового спирта

На Харьковщине прекращена деятельность подпольного цеха, на котором незаконно производился этиловый спирт с целью дальнейшей продажи.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в ходе досудебного расследования установлено, что жители одного из районов Харьковской области нарушили Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» и занимались незаконным изготовлением, хранением и сбытом этилового спирта, не имея при этом специального разрешения - лицензии.

В ходе обысков, проведенных 16 июня, в складском помещении предприятия изъяли бочки с жидкостью, похожей на этиловый спирт, и оборудование для его изготовления. Кроме того, установлено, что предприятием осуществлено самовольное незаконное подключение к сети газоснабжения.

Следствие продолжается, принимаются меры по аресту изъятого имущества.

Агентство Телевидения Новости

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