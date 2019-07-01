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Харьковские правоохранители задержали в Киеве двух подозреваемых в терроризме

Харьковские правоохранители задержали в Киеве двух подозреваемых в терроризме

Харьковские правоохранители в ходе проведения специальной операции в Киеве задержали двоих жителей столицы, причастных к террористической деятельности. Мужчин правоохранители разоблачили в рассылке через сеть Интернет заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности на территории Харькова, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

У злоумышленников изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн. 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас правоохранители проводят следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевших место в других регионах Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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