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Харків’янин постане перед судом: вирощував коноплі у квартирі на Салтівці

Харків’янин постане перед судом: вирощував коноплі у квартирі на Салтівці

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного харків’янина за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, незаконного вирощування конопель, зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий харків’янин вирішив заробляти на життя незаконним способом. Так, у власній квартирі, розташованій по вул. Гвардійців-Широнінців, чоловік вирощував коноплі, щоб надалі заробляти на продажі наркотичного засобу. Під час обшуку, проведеного в січні 2025 року, правоохоронці виявили та вилучили 13 таких рослин.

Крім безпосередньо конопель, також вилучено близько 1,5 кг канабісу в сухому вигляді, розфасованому по скляних банках, пакетах і згортках, а також понад 220 патронів різного калібру, призначених для стрільби з нарізної вогнепальної зброї.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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