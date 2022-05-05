Харків’янину, що організував масштабну схему незаконної міграції призовників, обрано запобіжний захід

За доводами прокурора Ужгородської окружної прокуратури взято під варту 38-річного харків’янина, якого підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через держкордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Водночас суд визначив йому заставу у розмірі майже 298 тис. грн.

Нагадаємо, чоловіка затримали у Виноградові 2 травня. Слідством встановлено, що він налагодив схему одержання коштів за організацію переправлення чоловіків призовного віку за кордон в обхід наявної заборони. Підозрюваний сприяв ухилянтам в одержанні медичних довідок про непридатність до проходження військової служби. Далі ж, на підставі цих документів, громадяни могли перетнути держкордон через офіційні пункти пропуску. Наразі осіб, які також можуть бути причетними до цієї схеми, встановлюють.

При затриманні в автомобілі підозрюваного правоохоронці знайшли та вилучили 20 тисяч доларів, що призначалися як оплата за виготовлення і передачу фальсифікованих документів, і близько 7 тисяч євро. При обшуку місця проживання чоловіка в Берегівському районі також виявлено готівку в сумі 40 тисяч доларів, електронну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, а також печатки. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі відділу Ужгородського райуправління поліції ГУ НП в Закарпатській області за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Агентство Телевидения Новости