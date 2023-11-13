Харківські патрульні допомогли чоловіку, на якого було скоєно напад

Харківські патрульні надали допомогу громадянину, який перебував у безпорадному стані, та затримали чоловіка, ймовірно, причетного до нанесення тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Сьогодні вночі на вулиці Москалівській поліцейські помітили чоловіка, який лежав посеред дороги в безпорадному стані. Він мав численні тілесні ушкодження, тому патрульні відразу почали надавати постраждалому допомогу та викликали «швидку». До прибуття медиків поліцейські дбали про стан потерпілого.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловіку наніс невідомий громадянин, тому передали інформацію у радіоефір та розпочали пошук імовірного нападника. Під час обстеження території, неподалік від місця події, патрульні виявили чоловіка, який, імовірно, причетний до цієї події. На його одязі та руках патрульні виявили характерні сліди крові та пошкодження.

На місце згодом прибула слідчо-оперативна група. Надалі обставини події встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости