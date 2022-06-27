Харківські патрульні затримали «закладчика» з партією наркотиків

Сьогодні вдень на вулиці Маковського (Баварі) патрульні помітили чоловіка. Побачивши поліцейський автомобіль, громадянин почав підозріло себе поводити та різко змінив напрямок руху. Інспектори зупинились, щоб з’ясувати, в чому справа, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка патрульні виявили 150 згортків з кристалічною речовиною. Громадянин розповів, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані закладки.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости