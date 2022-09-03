03.09.2022 22:21
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Харківські ТОРівці затримали чоловіка, який відібрав велосипед у малолітньої дитини
Сьогодні вдень на вулиці Немишлянській патрульні роти тактико-оперативного реагування почули дитячий крик та кинулись на допомогу.
Поліцейські побачили малолітнього хлопчика та чоловіка, який тікав на велосипеді. ТОРівці наздогнали та затримали втікача.
З’ясувалося, що 19-річний харків‘янин відкритим шляхом заволодів велосипедом 11-річної дитини.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Також прийшла і матір хлопчика, яка щиро подякувала поліцейським.