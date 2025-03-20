Харківський метрополітен переплатив понад 1,1 млн грн на поставці палива: прокурори подали до суду заяву

Керівник Новобаварської окружної прокуратури Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у червні 2023 року між комунальним підприємством «Харківський метрополітен» та ТОВ укладено договір на закупівлю палива. Через декілька місяців сторони погодились змінити вартість товарів, аргументуючи десятьма додатковими угодами.

Внаслідок їх укладення збільшено ціну за 1 літр палива. Так, вартість бензину А-92 зросла на 17,29 %, А-95 — на 14,87 %, дизельного палива — на понад 16%, газу нафтового скрапленого — майже на половину тощо. При цьому обсяг поставки зменшився. Фактично це призвело до повного нівелювання результатів закупівлі за процедурою відкритих торгів.

ТОВ посилається на цінові довідки Харківської торгово-промислової палати. Проте вони не є належними доказами коливання ціни, оскільки вказані документи лише констатують рівень середньозважених цін купівлі-продажу товару на певні проміжки часу та не доводять її коливання.

Документ про зміну ціни повинен містити належне підтвердження викладених в ньому даних, проведених досліджень коливання ринку, джерел інформації тощо.

Комунальне підприємство надлишково сплатило недобросовісному постачальнику бюджетні кошти на загальну суму понад 1,1 млн гривень.

Вказані порушення чинного законодавства стала підставою для втручання прокуратури. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости