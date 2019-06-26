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Хулиган, громивший харьковскую маршрутку, по приговору суда получил условный срок

Хулиган, громивший харьковскую маршрутку, по приговору суда получил условный срок

В Харькове за хулиганство осудили мужчину, который, будучи нетрезвым, устроил погром в маршрутке в районе ХТЗ в мае текущего года.

Приговор Орджоникидзевского районного суда Харькова был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 16 мая текущего года на остановке общественного транспорта на проспекте Александровском двое мужчин приставали к прохожим, а затем сорвали государственный регистрационный номер и дворники с маршрутного автобуса.

В Сети было опубликовано видео, где зафиксировано. как злоумышленники агрессивно вели себя, хулиганили и нецензурно выражались. 

Пассажиры начали делать нарушителям замечания, а водитель автобуса предложил дебоширам покинуть транспортное средство, на что они ответили отказом. 

Затем 23-летний злоумышленник разбил стеклянную бутылку, которую имел при себе и порезал ею руку водителю. 

Дебошира задержали граждане, а его товарищу удалось убежать. 

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Свои действия обвиняемый объяснил тем, что он в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Харьковчанина приговорили к четырем годам лишения свободы по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), заменив при этом  реальное наказание на трехлетний испытательный срок.

Кроме того, осужденного обязали заплатить водителю маршрутки компенсацию в сумме 30 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости

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