Итальянские полицейские изъяли самую большую в мире партию наркотиков

Итальянские стражи порядка изъяли в порту близ Неаполя партию наркотиков весом 14 тонн. Об этом сообщает ANSA.

«Полиция Италии в среду в порту Салерно на юге Неаполя, изъяла 14 тонн наркотиков, которые изготавливали члены «Исламского государства» для финансирования терроризма в Сирии», - говорится в сообщении.

Среди 84 миллионов таблеток есть амфетамин и синтетический наркотик каптагон, который также называют "наркотиком джихадистов", ведь боевики «Исламского государства» употребляют его для "подавления страха и боли".

По словам стражей порядка, стоимость партии изъятых наркотиков превышает один миллиард евро, она считается наибольшей выявленной в мире.

Отмечается, что наркотические препараты были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, чтобы их не могли обнаружить сканеры полиции.

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