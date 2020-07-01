Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:06
Просмотров: 164

Итальянские полицейские изъяли самую большую в мире партию наркотиков

Итальянские полицейские изъяли самую большую в мире партию наркотиков

Итальянские стражи порядка изъяли в порту близ Неаполя партию наркотиков весом 14 тонн. Об этом сообщает ANSA.

«Полиция Италии в среду в порту Салерно на юге Неаполя, изъяла 14 тонн наркотиков, которые изготавливали члены «Исламского государства» для финансирования терроризма в Сирии», - говорится в сообщении.

Среди 84 миллионов таблеток есть амфетамин и синтетический наркотик каптагон, который также называют "наркотиком джихадистов", ведь боевики «Исламского государства» употребляют его для "подавления страха и боли".

По словам стражей порядка, стоимость партии изъятых наркотиков превышает один миллиард евро, она считается наибольшей выявленной в мире.

Отмечается, что наркотические препараты были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, чтобы их не могли обнаружить сканеры полиции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 