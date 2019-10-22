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Живодеру, который жестоко убил собаку и повесил на дереве, вынесли приговор

Живодеру, который жестоко убил собаку и повесил на дереве, вынесли приговор

Суд вынес приговор 49-летнему ранее несудимому жителю Краснокутского района Харьковской области, который обвинялся в том, что в ноябре 2018 года жестоко убил собаку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в ноябре прошлого года в с. Козеевка Краснокутского района мужчина забрал собаку у знакомой, которой было сложно удерживать животное. Однако вместо того, чтобы предоставить собаке убежище, он жестоко расправился с ней. 

Злоумышленник задушил животное веревкой, а труп повесил на дереве на центральной сельской улице.

Свою вину в содеянном живодер признал и раскаялся.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, и приговорил к наказанию в виде одного года ограничения свободы.

Однако учитывая то, что осужденный совершил данное преступление впервые, а также его поведение, обстоятельства, смягчающие ответственность, суд освободил его от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком один год.

 

Агентство Телевидения Новости

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