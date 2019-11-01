Как не "поймать" пулю во время криминальных разборок. Советы специалистов

Недавняя перестрелка на Клочковской. Просто на парковке крупного супермаркета. Среди бела дня. Кто-то идет в магазин, кто-то уже с пакетами в припаркованное авто. Стрельба застала людей врасплох, и как себя вести, куда бежать - практически никто не понял.

Сергей Соловьев, сотрудник супермаркета

Конечно, перелякався, как-то растерялся, падать на землю было поздно

Валерий Корниенко, очевидец

Началось огромное количество выстрелов, очередей буквально, ну, я начал волноваться, что там происходит, потом вся толпа из магазина - прямо от входа - все ринулись туда, в магазин, потому что что-то происходило прямо здесь

Впрочем, были и те, кто снимал все происходящее на камеры телефонов. Ведь довольно часто в моменты опасных ситуаций люди, забывая о собственной безопасности, в первую очередь достают из кармана смартфон, чтобы поймать сенсационный кадр.

Сергей, харьковчанин

Сподіваються на популярність, можливо, сподіваються на те, що це відео може щось заробити їм.

Наталья, харьковчанка

Я не понимаю таких людей: у всех должен быть инстинкт самосохранения, в первую очередь.

По мнению психотерапевта Борислава Хомуленко, чрезвычайные ситуации вроде перестрелки вызывают у человека шок и страх - и это нормальная реакция. В таких случаях человек может теряться в своих действиях и не знать, как поступить, впрочем, есть и другое целенаправленное поведение.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Если мы видим полное отсутствие реакции страха либо замешательства по этому поводу, мы имеем дело либо с людьми, которые испытывают состояние диссоциации эмоциональной, по каким-то причинам живущими в каком-то своём внутреннем мире, который даёт определенную иллюзию безопасности. К примеру, когда человек начинает снимать на видеокамеру какое-то преступление, которое происходит прямо перед ним, сейчас у него может появляться ощущение иллюзорной безопасности: «когда я снимаю, я как бы в стороне и я не имею никакого отношения к тому, что именно происходит здесь и сейчас».

Такое ощущение безопасности зачастую оказывается ложным и может стоить человеку жизни. По мнению психотерапевта, в таких ситуациях людьми руководит адреналин и желание «отхватить» временную популярность и кучу лайков в соцсетях.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Люди испытывают определенную стимуляцию удовольствия, когда они создают более крутой, более эмоциональный пост. Это с одной стороны, с другой стороны – участие, непосредственное участие в подобном мероприятии, наблюдение за ним подымает уровень адреналина и норадреналина в нашем мозге, и есть люди, которые являются адреналиновыми наркоманами.

В практике ветерана уголовного розыска Вячеслава Картавых был не один случай, когда случайных прохожих догоняла пуля во время криминальных разборок. Поэтому, советует специалист, услышав выстрелы, нужно немедленно спрятаться, если некуда - просто ложиться на землю.

Вячеслав Картавых, ветеран уголовного розыска

Ну, во -первых, не открывать рот и любопытствовать, а подумать о себе, чтоб не «поймать» пулю. Услышали стрельбу - быстренько надо лечь или встать за укрытие, которое пуленепробиваемое - за стену там или за столб, или за другое какое-то ограждение. Ложиться быстро в любое место, даже в грязь, в лужу - на живот и так - в позу, закрывать голову руками.

Специалисты советуют не искать сомнительной славы и подумать, в первую очередь, о собственной безопасности.

Агентство Телевидения Новости