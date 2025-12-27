Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 87

Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України

Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України

У Казахстані зафіксували безпрецедентний сплеск кримінальних справ проти громадян, які воювали або намагалися воювати проти України на боці росії.

За 2025 рік суди країни відкрили близько 700 справ проти таких осіб – це рекорд за весь час дії відповідної норми Кримінального кодексу, пише (https://zona.media/article/2025/12/25/kazakhstan) «Медіазона».

Під слідством – як найманці ПВК «вагнер», так і ті, хто підписував контракти безпосередньо з міноборони рф. Судова практика однакова: участь у війні кваліфікують як злочинний намір, незалежно від формального статусу в російських структурах.

Ще донедавна кількість таких справ у Казахстані вимірювалася десятками на рік. Ситуація різко змінилася на початку 2025-го – після публікації українським проєктом «Хочу жити» персональних даних іноземців, які могли бути причетні до війни на боці рф.

За підрахунками «Медіазони» та російської служби BBC, у війні проти України вже загинули майже 200 громадян або уродженців Казахстану.

Офіційно Астана продовжує декларувати нейтралітет: президент Касим-Жомарт Токаєв закликає до переговорів і заявляє про готовність бути посередником.

Джерело: https://t.me/spravdi/51840

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ
Сегодня 11:05    55
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
Сегодня 10:52    63
Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    72
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
Сегодня 10:20    88
Расширено совместное производство дронов "Линза"
Сегодня 09:59    79
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    94
Google решил вывезти из России все свои сервера
Сегодня 09:37    115
Бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ та САП про корупцію в «Енергоатомі», знайшли в Ізраїлі
Сегодня 09:23    95
Вирок у дії: колишній Голова Державної судової адміністрації України почав відбувати покарання
Сегодня 09:14    128
російська пропаганда приписує ЗСУ власні проблеми, поширюючи фейк про «кінні штурми»
Сегодня 09:05    103
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 