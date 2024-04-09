«Мандрівник» з Харкова заблукав в горах біля кордону з Румунією

42-ріяного харків’янина, який 6 днів блукав українськими Карпатами, затримали у Верховинському районі Івано-Франківської області, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Шибени» Чернівецького загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонний наряд виявив незнайомця з рюкзаком, який рухався засніженим схилом, неподалік українсько-румунського кордону. Група реагування допомогла ослабленому та промоклому порушнику спуститися з гори та доставила його до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм та дали можливість зігрітися.

Під час співбесіди харків’янин повідомив, що планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, але не усвідомлював, що подорож буде такою важкою та небезпечною. Відчайдух сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів. П’ять ночей «турист» спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол за ст. 204-1. Подальшу долю «туриста» вирішить суд.

Охоронці кордону в черговий раз попереджають про небезпеку незаконних подорожей у Карпатах, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров’ю й нерідко завершуються трагічно. Наразі на високогірних ділянках кордону з Румунією висота снігового покриву складає від 1,5 до 2 метрів, також прикордонники часто спостерігають різкі зміни погодних умов.

Агентство Телевидения Новости