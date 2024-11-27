Кримінал
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27.11.2024 15:45
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Мандрівника з Харкова затримали біля румунського кордону

Мандрівника з Харкова затримали біля румунського кордону

Під час моніторингу державного кордону за допомогою БпЛА прикордонники одного з гірських підрозділів Чернівецького загону виявили чоловіка, який йшов в бік сусідньої Румунії.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника. Житель Харкова мав на меті перетнути державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу. На нього складено матеріали про адміністративне правопорушення.


Агентство Телевидения Новости

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