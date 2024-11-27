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Расстрелы пленных украинских военных выведены в системное явление

Расстрелы пленных украинских военных выведены в системное явление

Очередной расстрел пленных украинских военных российскими оккупационными восками бал запечатлён на Покрвском направлении. Не первый и, не последний, поскольку носят они уже системный характер. А то, что носит системный характер – санкционировано с самого верха, командованием.

Следует понимать, что пленные – это на самом деле ценный ресурс, ведь они позволяют проводить обмен на своих же пленных. И, на первый взгляд, логики в расстреле пленных, что только сокращает обменный фонд, никакой нет, но это не совсем. Логика есть. Звериная, бесчеловечная, скотская.

Расстрелы пленных, это не просто убийство ради убийства, это ещё и попытка как запугать, а так же спровоцировать СОУ. Расстрелами оккупанты показывают украинским военным, что с ними будет, когда позиции займут россияне и это психологический нарратив “в плен не берём!”, а потому, бегите со своего ВОПа как только видите приближающиеся гольфкары и буханки со штурмовыми группами.

То есть, запугивание с целью вынудить СОУ бежать с позиций.

Второй момент – оккупанты пытаются спровоцировать СОУ на ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнём мстить за наших парней расстрелами их героических сифилитиков, чтобы потом собрать Совбез ООН и обвинить нас в военных преступлениях. Российской стороне чхать на конвенции, права человека и всё прочее. Но, для них важно и нас дискредитировать в глазах международного сообщества и заставить нас так же совершить мщение за своих побратимов.

Именно поэтому расстрелы, к сожалению, были, есть и будут. Бесконечный круговорот кровавых военных преступлений, которые закончатся только тогда, когда будет повержена сама кровавая недоимперия.

Суть этих акций предельно ясна. И тут я могу сказать лишь одно.

Твари. Не люди. Твари обыкновенные.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23112

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