Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 80

Збито 36 ворожих БПЛА, 48 локаційно втрачено, п’ять — повернулись додому

Збито 36 ворожих БПЛА, 48 локаційно втрачено, п’ять — повернулись додому

У ніч на 27 листопада 2024 року (із 19.30 26 листопада) противник атакував Україну 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

48 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо — без жертв та постраждалих.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

27 листопада 1879 року народився Гриць Чупринка. Поет, поборник українських інтересів
Сегодня 10:59    28
Расстрелы пленных украинских военных выведены в системное явление
Сегодня 10:46    41
Танки никогда не будут прежними
Сегодня 10:08    85
Український ударний дрон «Лютий» став удвічі смертоносним, ніж Shahed-136
Сегодня 09:44    97
СБУ та Нацполіція затримали двох рецидивістів, які на замовлення рф вчиняли підпали на Київщині та Прикарпатті
Сегодня 09:32    79
Мины для миномётов и не только про них
Сегодня 09:20    88
Фейк: «Зеленський передав економічний суверенітет України американцям»
Сегодня 09:09    86
КНДР нарощує виробництво ракет, якими росія обстрілює Україну – Reuters
Сегодня 08:59    96
Ворог поширює фейкові пам'ятки щодо мобілізації жінок в Україні від імені громадської організації
Сегодня 08:49    81
Харківщина, 24 листопада
Сегодня 08:41    82
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 