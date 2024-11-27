Мины для миномётов и не только про них

Скандал с некачественными минами 120-мм набирает оборотов. И теперь даже мне начинают задавать вопросы по этой теме, хотя, не дума. Что это правильно, поскольку привлёк первым внимание к проблеме Юрий Бутусов, а потому уже все остальные подтянулись. Но всё же…

Но, по теме, добавлю немного масла в огонь.

Относительно, 120-мм миномётных мин ОФ-843Б, да, проблема имеет серьёзное проявление, как в вопросах порохов, так и вышибных зарядов. В первую очередь это связано с некачественным тротилом и порохами. Так же, жалобы на регулярное отсутствие детонации мин связано с низким качеством как головных взрывателей В-429 и М-12, так и самого наполнителя - тротила.

Хочу отметить, что на сегодняшний день проблема с тротилом и порохом наблюдается во всём мире. Спрос на них настолько велик, что возник острый дефицит. В вою очередь, мы регулярно слышим о том, что Украины увеличивает объёмы производства артиллерийских боеприпасов и это, правда. Мы ещё никогда в своей истории не производили столько артиллерийских боеприпасов как сегодня. И вот тут возникает вопрос…

Как в условиях острого дефицита порохов и тротила, мы наращиваем в разы, настолько быстро, производство качественной продукции, не имея при этом опыта такого масштабного производства? А вот никак. Наращивание возможно только при применении суррогатов и в полу-кустарных условиях, продукция, произведённая в которых вряд ли бы прошла технический контроль, как на самом производстве, так и военную приёмку перед передачей в подразделения. Следовательно, ни в первом, ни во втором случае никакого контроля не осуществлялось.

Но, по суррогатом это касается не только мин.

Например, 122-мм гаубичные снаряды ОФ-462 АТ-45, получают в качестве наполнителя аммотолом и менее мощные пороховые заряды Ж-10.

Кстати, этот же компонент присутствует и в ряде 120-мм ОФ-843Б АТ-45 и 82-мм О-832ДУ АТ-50. Их отличие в значительно меньшей мощности, поскольку аммотол это смесь аммиачной селитры и тротила.

Но всё это связано с тем, что у Европы нахватает пороха, основной элемент которого это хлопковая целлюлоза, ведущим поставщиком которой в ЕС являлся Китай. А с некоторых пор Пекин и вовсе свернул поставки этого компонента в Европу, совершенно невзначай катализировав там пороховой кризис.

Всё это я к чему?

Это всё к тому, что в условиях острого дефицита основных компонентов при производстве боеприпасов и попытке выйти из сложившейся ситуации, да, действительно приходится экспериментировать со смесями. Но, при этом, осознавая все риски и недостатки смесей, следует поводить тщательный технический контроль продукции.

Мы сейчас должны гнаться не за количеством, чтобы с выдержкой и придыханием заявлять радостно о выпуске 100500 миллионов боеприпасов, из которых 100499 миллионов не выстрелят, а заявлять о качественном количестве, качественно продукции, надёжно и гарантированно громящей врага без угрозы для самих же артиллеристов.

Мы находимся в стадии, когда играет роль качество, а не бессмысленное количество, разбросанное десятками вокруг миномёта, который уже больше не сможет стрелять, ведь в стволе застряла мина.

И, как вы уже поняли из текста выше, речь идёт не только сейчас о минах, а о ряде других боеприпасов, о которых пока не так громко говорят в информационном пространстве как о минах, но на которые уже были поставлены амбициозные планы производства, при отсутствии технических и технологических возможностей. В первую очередь, поскольку количество отказов у этих боеприпасов пока более-менее терпимое. Но это пока.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23110

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