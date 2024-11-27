❗️ росіяни розстріляли п’ятьох українських бійців, які потрапили в полон на Покровському напрямку

● В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории россии в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса, заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Он назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса. Кроме того, изменилось восприятие мнения, что необходимо «сидеть и ждать, когда на нас нападут» и только потом — реагировать.

● Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключає арешту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у ФРН на підставі ордера, виданого Міжнародним Кримінальним Судом — Deutsche Welle.

● Трамп заявил, что введёт пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Также Дональд Трамп обещал ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая в связи с якобы контрабандой в США наркотиков.

● Китай считает, что ни одна сторона не сможет одержать победу в торговой войне, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, комментируя заявление Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины на китайские товары.

● Франция намерена поставить Украине зенитные ракеты и иное вооружение за счет доходов от замороженных российских активов, - заявил министр вооруженных сил Франции Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

● Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа — директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чун

● На сайте японского банка Shikoku Bank опубликовано заявление, согласно которому сотрудники, причастные к хищению средств клиентов, обязаны совершить самоуб*йство после продажи всего своего имущества для компенсации ущерба

● Туреччина веде переговори зі США про пом'якшення режиму санкцій проти росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу

● У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, яких рф вербує через Telegram

● Американський подкастер-мільйонник Джо Роган в одному зі своїх ефірів накинувся із лайкою на українського президента Володимира Зеленського та розкритикував президента США Джо Байдена за дії, які буцімто можуть спровокувати "третю світову війну". За Зеленського вступились безліч користувачів і навіть Володимир Кличко. А дехто порадив прийти на ефір до Рогана і переконати його.

● Верховний Суд визнав законним руйнування садиби Зеленських по вулиці Кониського в Києві. Бюдівлю знесли представники забудовника у липні 2024 року. Рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком, повідомив активіст Дмитро Перов.

● Умєров відвідає Південну Корею з проханням про допомогу в озброєнні – ЗМІ

● Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій у тому числі висловлюються за право України бити по військових цілях у тилу рф задля самооборони та закликають надавати відповідні засоби.

● Ігор Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації ПриватБанку.

● Прем’єр-міністр повідомив, що у грудні за програмою «Тепла зима» сім’ям з дітьми або дорослими з інвалідністю І групи виплатять по 6500 грн на кожну дитину. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу, взуття та зимових речей.

● ️Из вузов Украины отчислили в течение апреля-августа 2024 года более 23 тысяч «студентов»-уклонистов в возрасте более 30 лет — МОН

● У росії відреагували на дискусію в НАТО черговими ядерними погрозами. Речниця МЗС Марія Захарова заявила пропагандистам "РІА Новості", що в Альянсі "мабуть, не дочитали оновлену ядерну доктрину росії".

● Более 300 мигрантов проверили силовики на стройплощадках Петербурга и Ленобласти, из них 40 человек поставлены на воинский учет, им вручены повестки, сообщили в СК рф

● По данным Центра противодействия дезинформации, с начала вторжения россия направила более 18 миллиардов долларов для ракетных обстрелов и атак беспилотниками в Украине, что составляет более 1,8 триллиона рублей. "Эти деньги могли быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры", - подчеркнули в ЦПД. К примеру, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 триллиона рублей (13 миллиардов долларов), что эквивалентно 1,38-летнему бюджету города.

● Сбербанк снова приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита по государственной программе, следует из материалов на сайте подконтрольного банку сервиса "ДомКлик".

● На аукционе репо банки привлекли всего 51 млрд.рублей при лимите в 500 млрд. Что-то странное...как они дефицит бюджета собираются финансировать?

● Запрет на детский труд придумали на Западе, чтобы нагадить россии - протоирей Андрей Ткачев.

● россияне смогут вступать в «Талибан», если его исключат из списка террористических организаций, заявил зампред комитета ГД по безопасности Эрнест Валеев

● Лукашенко: Мы категорически против нагнетания ситуации между соседними государствами

● Сила санкций: на болотах начинаются шахтерские забастовки. Работники кузбасской угольной шахты «Инская», которые более 4 месяцев не получают заработную плату, заявили о забастовке. В октябре горняки объявляли голодовку, теперь настроены бастовать до выплаты задолженностей, сообщает Центр противодействия дезинформации.

● В россии разрабатывается первая в мире вакцина от аллергии на березу.

● Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки, «иначе сбудется». «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал Силуанов.

● Минфин рф одобрил законопроект, позволяющий ФНС списывать долги с граждан без судебного разбирательства, если человек не оспорит начисление.

● Они засылали своих агентов и подкупали политиков в Украине.

Отправили туда армию без опознавательных знаков и оккупировали Крым.

Начали войну на Донбассе.

Начали полномасштабное вторжение.

Так кто же сделал бомбу из Украины? Сама россия и сделала. А потом начала лупить по этой бомбе чем придётся, удивляясь, что прилетает ответка.

Новости портала «Весь Харьков»