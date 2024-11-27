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Міноборони забирає з фронту всі неякісні мінні постріли українського виробництва

Міноборони забирає з фронту всі неякісні мінні постріли українського виробництва

Міноборони розпорядилося забрати з фронту всі неякісні мінні постріли українського виробництва, які або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі. За даними ZN.UA, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін, чого вистачило б на півроку економного витрачання. Про це йдеться у статті Юрія Ніколова, журналіста та засновника проекту «Наші гроші», — «Скандал із 120-мм мінами для ЗСУ: анатомія зради» (https://zn.ua/ukr/POLITICS/skandal-iz-120-mm-minami-dlja-zsu-anatomija-zradi.html).

Найпопулярніша зброя цієї війни — 120-міліметрова міна — з’явиться тепер у військових хіба що через місяць-другий, та й то імпортна, а значить, не скоро.

«А все тому, що підлеглі Рустема Умєрова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника», — акцентує автор.

Хтозна, скільки це тягнулося б, але відео з неякісними мінами почали викладати в соцмережі рядові військові, а проблему підсвітив відомий журналіст Юрій Бутусов.

Ще взимку 2023–2024 років Агенції оборонних закупівель (АОЗ) запропонувало виконати рішення ставки Верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки і оборони України щодо невідкладного укладання контрактів на постачання боєприпасів передусім із вітчизняним виробником. Мова йшла про опрацювання проєктів контрактів із заводом на різні види боєкомплектів. У тому числі на постачання 120-мм мінних пострілів в обсязі 300 тисяч із можливістю збільшити обсяги до 370 тисяч.

У січні цього року військове представництво МОУ перевіряло спроможність заводу Х виготовляти різні міни, авіабомби та артилерійські снаряди різних калібрів.

Спочатку воєнпред наголосив, що ще не було освоєно серійного виробництва підривника М-12. Однак зрештою воєнпред підписав позитивний висновок.

Згодом АОЗ попросила воєнпредів ще раз оцінити спроможності заводу. Цього разу зі звіту воєнпреда Міноборони зникли ризик щодо виробничих площ і кваліфікованого персоналу та згадка про відсутність серійного виробництва підривника М-12.

Джерело: https://t.me/znua_live/178454

Новости портала «Весь Харьков»

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