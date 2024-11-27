Український ударний дрон «Лютий» став удвічі смертоносним, ніж Shahed-136

Бойова частина українських далекобійних ударних дронів «Лютий» збільшилася в 1,5 раза. Тепер вони нестимуть на борту 75 кг вибухівки. Це майже вдвічі більше, ніж у Shahed-136.

Українська військова розвідка вже встигла застосувати більш смертоносні дрони для удару по Саратовському НПЗ. Підприємство було атаковане безпілотником із бойовою частиною вагою 75 кг, який подолав 600 км. Тип БЧ названий представниками ГУР був. За даними «Мілітарного», дрони «Лютий» оснащуються фугасно-уламковою БЧ.

Перші БПЛА «Лютий» часто не спрацьовували при зіткненні з ціллю. Ця проблема була вирішена шляхом перенесення ініціатора підриву БЧ до носової частини літального апарату.

Крім оснащення дрону «Лютий» більш смертоносної БЧ вагою 75 кг, українські інженери збільшили дальність його польоту до 2000 км. Отже, можливості військових у частині ураження цілей на территорії рф помітно розширяться.

Джерело: inforoom.com.ua

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