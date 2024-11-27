#спростуванняЦентру

Брехня: Захід купив третину України ще у 2023-му, коли Зеленський підписав угоду з корпорацією BlackRock, чим, фактично, віддав економічний суверенітет країни США. Цю інформацію поширюють пропагандистські Telegram-канали.

Правда: тема з американським інвестиційним фондом BlackRock давно просувається пропагандою. Правда в тому, що Кабмін України оформив співробітництво з BlackRock у Меморандумі про взаєморозуміння рівно два роки тому – у листопаді 2022-го.

А щодо «розпродажу України», то 30 січня стало відомо, що російська група «ІСТ» – найбільший акціонер компанії Polymetal International – продала оманським інвесторам свій контрольний пакет акцій. Але росіянам продовжують розповідати про те, «аби Захід не захопив росію».

У серпні 2022 року BlackRock розпочав процес закриття біржового фонду цінних паперів russia ETF. А вже за місяць після початку повномасштабного вторгнення, СЕО інвестфонду Ларрі Фінк направив лист акціонерам, у якому заявив, що «росію відрізали від ринків світового капіталу, що стало демонстрацією відданості великих компаній ключовим цінностям і ця економічна війна є доказом того, чого можна досягти, коли компанії за підтримки акціонерів протистоять жорстокості та агресії».

Отже, до лютого 2022-го росія дуже тісно і головне – успішно співпрацювала з тим же BlackRock. Тепер доводиться розпродавати власні родовища по шматочках Оману і продовжувати вводити росіян в оману стосовно України, «яку купує за безцінь підступний Захід».

Джерело: https://t.me/spravdi/43198

Новости портала «Весь Харьков»