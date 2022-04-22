Меру Балаклії заочно повідомлено про підозру

З мера міста на держзрадника та колаборанта: повідомлено про підозру Балаклійському міському голові.

Харківською обласною прокуратурою вжито всіх передбачених вимогами КПК України заходів та заочно повідомлено про підозру Балаклійському міському голові Івну Столбовому за фактом державної зради та за фактом колаборційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 року Столбового обрано Балаклійським міським головою Ізюмського району Харківської області.

3 березня 2022 року ЗС РФ окупували місто Балаклія.

У цей час міський голова прийняв для себе рішення перейти на бік ворога шляхом надання добровільної згоди на виконання повноважень міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі місцевого самоврядування.

28 березня міський голова-зрадник провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому.

У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців, в ході якого повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області.

За оперативними даними, наразі Столбовий покинув Балаклію та переховується в рф.

Агентство Телевидения Новости