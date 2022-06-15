Меру Вовчанська Анатолію Степанцю оголосили підозру у держзраді

Перехід на бік ворога та участь у діяльності «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області»: підозрюється посадовець, повідомляють у обласній прокуратурі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Вовчанському міському голові Анатолію Степанцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 3 червня 2022 року в окупованому м. Куп’янськ зрадниками та колаборантами проведено захід, на якому була створена так звана «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області», яка виконує функції законодавчої і виконавчої влади.

Учасниками вказаного заходу стали вісім осіб, яким 8 червня 2022 року було заочно повідомлено про підозру.

Крім того, на «нараді» був присутнійВовчанський міський голова Харківської області, який перейшов на бік рф, підтримав створення незаконного органу та добровільно брав участь у його діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Слід зазначити, що Вовчанськ з першого дня знаходиться в окупації. Спочатку Степанець не погоджувався на співпрацю з окупантами, його незаконно затримували, катували, принижували.

Агентство Телевидения Новости