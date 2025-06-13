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Мешканця Харківщини судитимуть за вбивство знайомого гранатою

Мешканця Харківщини судитимуть за вбивство знайомого гранатою

Прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактами умисного вбивства та носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 квітня цього року на території гаражного кооперативу в Богодухові між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Очевидцям вдалось припинити її, і 47-річний зловмисник пішов з місця події.

Однак вже за пів години він повернувся, щоб помститися своєму опоненту. Прийшов не з пустими руками — і, наказавши іншим людям вийти з приміщення, кинув у гараж, де знаходився його суперник, ручну гранату.

Як розказали у прокуратурі, внаслідок вибуху 25-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, його було ушпиталено. Лікарі боролись за його життя, але від отриманих поранень 25 квітня він, не приходячи до тями, помер у лікарні.

Зловмисника затримали правоохоронці. На суд він очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує від семи до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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