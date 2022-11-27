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Министры юстиции G7 планируют встретятся обсудить военные преступления рф

Министры юстиции G7 планируют встретятся обсудить военные преступления рф

Министры юстиции G7 встретятся 28 ноября в Берлине, где планируется обсуждение мер, позволяющее эффективнее расследовать военные преступления россии в Украине. Об этом сообщается в Twitter Федерального министерства юстиции Германии.

Отмечается, что встреча министров юстиции «Большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США состоится впервые.

«Прежде всего мы будем говорить об ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины, они должны быть раскрыты, а виновные — наказаны», — отметил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11252

26 листопада 1968 року Сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства. 

Наш споконвіку хворий сусід, за сумісництвом країна-мразь, країна-гній, мертвонароджене дитя інцесту совка і російської імперії, обов'язково відповість за усі свої військові злочини та агресію проти сусідніх країн та народів. Це стосується і масштабних, триваючих сотні років злочинів проти України та українського народу.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4927

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