На Харьковщине незаконно вырубили лес более чем на 6 миллионов гривен

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц) 5-ти должностным лицам ГП «Красноградское лесное хозяйство».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, в период с 17 сентября 2018 по 10 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору из корыстных побуждений должностные лица лесхоза совершили растрату вверенного им имущества, а именно многолетних насаждений.

Это были 665 деревьев, преимущественно дубов.

Их незаконно вырубили на территории вышеуказанного лесного хозяйства, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 6281301 гривен.

Так, на территории Натальинского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» было незаконно вырублено 193 дерева, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 2362683 гривен.

На территории Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 247 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 1 301 560 гривен.

На территории Староверовского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 225 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 2617058 гривен.

Правоохранителями сегодня, 17 октября, были проведены обыски в помещениях ГП «Красноградское лесное хозяйство» и по месту жительства должностных лиц предприятия.

Должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины: заместителю директора государственного предприятия, главному лесничему и трем мастерам леса.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости