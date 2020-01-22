На Харьковщине пенсионерку ограбили, пока она ходила в магазин

Пока женщины не было дома, злоумышленник проник в открытой дома и унес более 2000 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Происшествие произошло в селе Чепель Балаклейского района.

Как выяснилось, утром 14 января 70-летняя женщина пошла в магазин.

Вернувшись домой, старушка обнаружила, что забыла запереть входную дверь и оставила в замке ключи.

Когда она зашла внутрь помещения, то увидела разбросанные вещи. Кроме того, из дома исчезли 2500 гривен.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний односельчанин потерпевшей.

500 гривен мужчина успел потратить на спиртное, остальные похищенные средства возвращено владелице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости