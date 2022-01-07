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На Харьковщине пьяный мужчина ударил ножом девушку и пытался покончить с собой

На Харьковщине пьяный мужчина ударил ножом девушку и пытался покончить с собой

На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не убил дочь своей сожительницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

6 января в 22:40 в полицию поступило сообщение от жительницы села Андреевка Красноградского района. Женщина заявила, что напротив ее дома лежит местная жительница с ножом в спине.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 52-летний мужчина, ранее судимый за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как выяснилось, в Сочельник он вместе со своей сожительницей и ее дочерью употребляли алкоголь. Во время распития спиртного между родственниками началась ссора. Мужчина схватил нож и нанес ранения 22-летней дочери сожительницы.После совершенного злоумышленник пытался совершить самоубийство.

Мужчину задержали.

Следователями Красноградского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости

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