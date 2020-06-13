На Харьковщине подделывали сельхозхимию и продавали под видом продукции известных брендов

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное изготовление контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии под видом торговых марок известных мировых брендов.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Харьковской области. Они, используя сырье китайского производства, производили контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Продукцию злоумышленники планировали продавать фермерам по всей территории Украины.

Дельцы изготавливали и складировали фальсификат в частных домах в Харьковской области, а также производственных помещениях в промзонах в Харькове, где было оборудование для фасовки и упаковки контрафактной продукции.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ст. 321 Уголовного кодекса Украины сотрудники Службы во взаимодействии с органами прокуратуры и Нацполиции прекратили деятельность трех подпольных цехов по изготовлению отравляющих веществ и производственной линии для упаковочной тары. Также выявлено 5 складских помещений, в которых организаторы хранили готовую продукцию.

Правоохранители изъяли оборудование для производства фальсифицированных средств, более 50 тонн готовой контрафактной продукции и почти 5 тонн ядовитого сырья. Также выявлено пресс-формы с логотипами иностранных фирм, упаковочную тару, этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением.

По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Агентство Телевидения Новости