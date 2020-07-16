На Харьковщине в огороде среди кукурузы обнаружили плантацию конопли

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантацию конопли, спрятанную на огороде среди кукурузы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель Изюмского района, ранее судимый за незаконное хранение запрещенных веществ, выращивает наркосодержащие растения, и пришли к нему с обыском.

Во время обыска домовладения полицейские обнаружили среди растений кукурузы 87 кустов конопли.

Как установлено, наркорастения мужчина выращивал для собственного употребления.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяли и направили для проведения экспертного исследования.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости