Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:15
Просмотров: 354

На Харьковщине вооруженные рецидивисты совершили разбойное нападение на агрофирму

На Харьковщине вооруженные рецидивисты совершили разбойное нападение на агрофирму

В Лозовском районе Харьковщины совершено разбойное нападение на сельхозпредприятие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Накануне правоохранители получили оперативную информацию о готовящемся разбойном нападении на агрофирму в селе Екатериновка. В связи с этим была разработана операция по задержанию злоумышленников. 

Так, 14 августа около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект. 

Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из них остались с охранником, другие пошли к админзданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Там они завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 000 гривен. 

Затем злоумышленники сели в автомобиль и поехали в Харьков. Примерно через 3 часа полицейские задержали злоумышленников в Московском районе города. 

Ими оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом. 

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. 

Также установлено, что злоумышленники с ноября 2019 совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям на территории Харьковщины и других областей Украины. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 