На Харьковщине вооруженные рецидивисты совершили разбойное нападение на агрофирму

В Лозовском районе Харьковщины совершено разбойное нападение на сельхозпредприятие.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Накануне правоохранители получили оперативную информацию о готовящемся разбойном нападении на агрофирму в селе Екатериновка. В связи с этим была разработана операция по задержанию злоумышленников.

Так, 14 августа около 2:00 пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект.

Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из них остались с охранником, другие пошли к админзданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Там они завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 000 гривен.

Затем злоумышленники сели в автомобиль и поехали в Харьков. Примерно через 3 часа полицейские задержали злоумышленников в Московском районе города.

Ими оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Также установлено, что злоумышленники с ноября 2019 совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям на территории Харьковщины и других областей Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости