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На Харьковщине возле границы задержали охотников-нарушителей

На Харьковщине возле границы задержали охотников-нарушителей

На Харьковщине пограничники задержали трех человек, которые незаконно охотились в  приграничной полосе.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, при наблюдении за участком границы с использованием камер видеонаблюдения пограничный наряд заметил движение трех человек в районе населенного пункта Артельное.

Неизвестные направлялись вглубь территории Украины со стороны границы.

Выдвинувшись на перехват, пограничники задержали трех  жителей приграничья. Они охотились в пограничной полосе без соответствующего разрешения и предварительного информирования Госпогранслужбы Украины.

За нарушение правил пограничного режима и использования объектов животного мира на задержанных составили материалы об административных правонарушениях.

Также в Госпогранслужбе Украины напомнили, что в соответствии с Положением о пограничном режиме  охота в пограничной полосе осуществляется с обязательным информированием распорядителем охоты или лично охотником органов или подразделений Государственной пограничной службы Украины, в пределах ответственности которых будет проводиться охота. Информирование осуществляется письменно не позднее, чем за 24 часа до начала осуществления такой деятельности, в частности, посредством факсимильной связи или электронной почты. В полосе местности между линией государственной границы и линией пограничных инженерных сооружений охота запрещается.

 

Агентство Телевидения Новости

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