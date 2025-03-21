На Харківщині чоловік влаштував стрілянину в багатоповерхівці та погрожував поліцейським

У Лозовій 38-річний місцевий житель відкрив стрілянину з пістолета в багатоповерхівці та погрожував поліцейським. Зловмисника, який перебував у нетверезому стані, затримали правоохоронці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

19 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловік стріляє з пістолета з квартири однієї з багатоповерхівок міста Лозова. Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який раніше неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів. Зловмисник перебував у нетверезому стані. Він здійснив декілька пострілів та погрожував працівникам поліції.

За місцем мешкання чоловіка виявлено стартовий пістолет, магазин до нього, набої та гільзи. Вилучене направлене на експертне дослідження.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости