Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:54
Просмотров: 94

На Харківщині чоловік угнав автівку та п’яний потрапив у ДТП

На Харківщині чоловік угнав автівку та п’яний потрапив у ДТП

Жителя Харківщини підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем знайомого, який залишив йому машину для ремонту. Молодик сів за кермо п’яним, вчинив ДТП у Харкові та втік з місця пригоди.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До поліції звернувся 41-річний житель Чугуєва з повідомленням про незаконне заволодіння автомобілем Toyota Camry.

Правоохоронці з’ясували, що заявник залишив свою автівку знайомому на ремонт. Коли господаря не було вдома, 22-річний молодик, який йому допомагає, без будь-якого дозволу взяв автомобіль та поїхав кататися до міста Харків. На викраденому автомобілі він потрапив у ДТП – чоловік не впорався з керуванням, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння. Після чого втік з місця пригоди.

Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка, причетного до злочину. Молодик визнав, що викрав транспортний засіб, однак мотиви своїх дій пояснити не зміг.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 