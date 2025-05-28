На Харківщині чоловік угнав автівку та п’яний потрапив у ДТП

Жителя Харківщини підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем знайомого, який залишив йому машину для ремонту. Молодик сів за кермо п’яним, вчинив ДТП у Харкові та втік з місця пригоди.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До поліції звернувся 41-річний житель Чугуєва з повідомленням про незаконне заволодіння автомобілем Toyota Camry.

Правоохоронці з’ясували, що заявник залишив свою автівку знайомому на ремонт. Коли господаря не було вдома, 22-річний молодик, який йому допомагає, без будь-якого дозволу взяв автомобіль та поїхав кататися до міста Харків. На викраденому автомобілі він потрапив у ДТП – чоловік не впорався з керуванням, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння. Після чого втік з місця пригоди.

Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка, причетного до злочину. Молодик визнав, що викрав транспортний засіб, однак мотиви своїх дій пояснити не зміг.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Агентство Телевидения Новости