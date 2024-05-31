На Харківщині до 9 років ув’язнення засудили рецидивіста

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 40-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець Лозової, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, за попереднім вироком бувши звільненим від відбування покарання з випробувальним терміном, знову порушив закон.

У квітні 2023 року зловмисник обікрав свого знайомого. В одному з домоволодінь чоловіки разом вживали алкогольні напої. Після «вечірки» господар помешкання ліг спати, а гість вирішив скористатись цим та викрав особисте майно потерпілого, серед якого зокрема був і велосипед, та втік з місця злочину.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав та неодноразово змінював показання. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

За сукупністю вироків чоловіку призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости