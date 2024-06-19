На Харківщині жінка постане перед судом: «зливала» місця дислокації ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році мешканка селища Новопокровка Чугуївського району через месенджер «Телеграм» почала спілкуватись з представником фсб рф.

Жінка підтримує «русский мир», тому свідомо вирішила збирати та передавати російському представнику інформацію про Сили оборони на Харківщині.

Обвинувачена проживала біля залізниці, тому мала можливість на постійній основі відслідковувати рух, напрям та кількість української військової техніки, щоб надалі передавати дані представнику держави-агресорки.

Також жінка позначала на Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору.

Відомо, що гроші за поширення інформації про українських захисників обвинувачена не отримувала, діючи з ідейних міркувань.

Також жінка була активною учасницею проросійських спільнот у Телеграмі. Там зловмисниця спілкувалась з однодумцями і розповідала, що Харків нібито є частиною росії.

Під час обшуків у фігурантки виявили телефон із доказами проведення нею підривної діяльності на користь рф.

На суд жінка очікує, перебуваючи під вартою. Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости