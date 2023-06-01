Кримінал
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01.06.2023 17:03
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На Харківщині жінка працювала на ворога: викрито колаборантку

На Харківщині жінка працювала на ворога: викрито колаборантку

Під час окупації обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі: дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні колабораціонізмуЗловмисниця добровільно погодилась на співпрацю з ворогом та уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією.Жінка зайняла посаду «головного спеціаліста відділу експлуатації об’єктів ЖКГ, моніторингу господарської діяльності комунальних підприємств тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області». Вона виконувала розпорядження, надані начальником відділу. На посаді перебувала з червня до вересня минулого року.

Викрили в колабораційній діяльності 32-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України31 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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