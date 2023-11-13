На Харківщині поліцейські відкрили кримінальне провадження: незаконне полювання

Під час патрулювання села Бурбулатове Близнюківської територіальної громади офіцери поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2107» під керуванням 46-річного чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Крім водія, в салоні знаходився 58-річний пасажир.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили мисливську рушницю з приладом нічного бачення та 96 набоїв. А в багажнику – дві заячі туші.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Автомобіль порушників поміщено на штрафмайданчик.

За фактом незаконного полювання дізнавачі відкрили кримінальне провадження. Нагадуємо, що до завершення воєнного стану на території держави діє тимчасова заборона полювання.

Агентство Телевидения Новости