На Харківщині працівницю моргу підозрюють у крадіжках: знімала прикраси з тіл загиблих військових

Поліція Харківщини затримала 62-річну працівницю моргу, яка викрадала золоті прикраси та телефони із тіл загиблих військовослужбовців. Жінці повідомили про підозру за кількома статтями, їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 62-річна працівниця Чугуївського відділення моргу систематично знімала із загиблих військовослужбовців золоті обручки, інші прикраси та відбирала мобільні телефони. Викрадене майно вона здавала до ломбардів.

Під час досудового розслідування та обшуку слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області зібрали докази причетності молодшої медичної сестри до вчинення злочину.

25 серпня за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Слідчі скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости