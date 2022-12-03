На Харківщині правоохоронці викрили ще трьох членів злочинної групи, що спеціалізувалася на розбоях

За даними слідства, у серпні цього року 25-річний харків’янин разом з іншим учасником злочинної групи, якого правоохоронці затримали у вересні, вночі проникли до квартири чоловіка по пр. Ювілейному у Харкові. Зловмисники вимагали у господаря гроші та ювелірні цінності, погрожуючи вогнепальною зброєю. Обшукавши квартиру, вони нічого не знайшли. Весь час вони били господаря та стріляли з пістолета у повітря, залякуючи його.

Після цього зловмисники викрали чоловіка з квартири, зв‘язали та вивезли до лісосмуги, де продовжили бити, а потім прострелили йому дві ноги. Потерпілий впав та скотився в кювет.

Ще двоє підозрюваних – 26-річний та 31-річний харків’яни. У вересні цього року вони проникли на подвір’я приватного будинку чоловіка у с. Підсереднє Великобурлуцького району. Підозрювані побили його та заволоділи грошима в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 115 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом членам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та поєднаного із проникнення житла (ч. 4 ст. 187 КК України). Крім того, 25-річному харків‘янину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Як повідомлялось раніше, 16 вересня інші члени цієї ж злочинної групи проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік. Зловмисники під виглядом правоохоронців, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось: правоохоронці затримали шістьох зловмисників в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури членам злочинної групи повідомлено про підозру. Чотирьом з них – за ч. 4 ст. 187 КК України, двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють – Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости