На Харківщині судитимуть чотирьох агентів рф, які підірвали автомобіль українського захисника та готували низку терактів

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харківщини, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків були завербовані гру та діяли в інтересах рф. Їх обвинувачують у низці злочинів, зокрема в державній зраді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Куратором обвинувачених був бойовик спецназу так званої «днр», який співпрацює з російським гру. Він інструктував агентів та надавав їм вказівки через месенджер Telegram.

Зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

Крім збору інформації про місця дислокації Сил оборони, у червні 2024 року фігуранти підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення.

До операції ворожі агенти готувались заздалегідь – стежили за переміщенням потерпілого, щоб у потрібний час закласти вибуховий пристрій під автівку. Також фігуранти збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і таким чином завадити перевезенню української військової техніки на передову.

Паралельно з цим один з обвинувачених виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього зрадника затримали правоохоронці.

Інших трьох фігурантів було затримано за місцями їхнього мешкання. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Також встановлено, що один з обвинувачених був палким шанувальником ідеології так званого «руського миру» і ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Telegram. Так, він перекладав відповідальність за жертви серед мирного населення на українців, стверджуючи, що Сили оборони обстрілюють наші міста та інші населені пункти, і виправдовував збройну агресію рф.

На суд чоловіки очікують, перебуваючи під вартою. Усі четверо фігурантів обвинувачуються у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Також серед злочинів, які інкримінують ворожим агентам, — вчинення терористичного акту, придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). Одного з них судитимуть ще й за фактами незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 263-1, ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіків судитимуть у Валківському районному суді Харківської області. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости