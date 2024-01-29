На Харківщині товариші по чарці під час застілля вбивали людей

У селі Малинівка Барвінківського району компанія пияк вбивала всіх, з ким сварилася. Першою жертвою став 44-річний чоловік, який випивав потрапив до небезпечного товариства.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

В одному з будинків малинівки батько та син приймали гостей, під час застілля виникла сварка. Між двома з гостей розпочалася бійка. Штовхалися, билися ногами та руками, кусалися. «Другий учасник конфлікту, 57-річний уродженець Полтавщини. Саме він схопив стільця та почав забивати жертву. Але численних травм виявилося недостатньо – коли побитий вже перестав пручатися, чоловік знайшов ручну пилку та перерізав йому горло», – йдеться у повідомленні.

Власники будинку вимили від крові кухню, всі разом винесли тіло на вулицю та продовжили банкет. На ранок компанія таки вирішила сховати труп: тіло витягли на сусіднє подвір’я, де ніхто не жив, та скинули до підвалу в сараї.

А вже наступного дня батько з сином – власники будинку – та двоє їхніх гостей продовжили посиденьки. «Пізно ввечері до цієї компанії прийшов ще один гість – сусід, який жив навпроти. Чоловіки знову випивали, знову посварилися. А під час бійки той самий 57-річний полтавчанин схопив вже іншого стільця і вдарив сусіда по голові. Вже непритомну жертву він продовжив забивати сокирою по шиї та голові. Тоді підключився другий учасник застілля – він декілька разів в груди вдарив жертву ножем та перерізав горло», – розповіли в поліції.

Тіло цієї жертви вже далеко ховати не стали – винесли за будинок та закидали сміттям.

Кухню знов відмили та, ймовірно, збиралися продовжувати застілля. Але випадково тіло першої жертви в своєму підвалі знайшла власниця будинку. Жінка не з’являлася там близько року, а коли приїхала, то одразу повідомила до поліції про страшну знахідку.

Другого вбитого під купою сміття та старих матраців знайшли вже поліцейські, коли працювали на місці злочину. Двох підозрюваних вже затримали, вони дають покази. Триває досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости