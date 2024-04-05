На Харківщині виявили чергову поплічницю окупантів

Під час окупації міста Балаклія місцева мешканка влаштувалась на роботу в незаконно створеному органі окупаційної влади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На початку травня 2022 року 55-річна мешканка міста Балаклія звернулась до окупаційної влади з приводу працевлаштування.

Її призначили бухгалтером відділу освіти в так званому «Балаклійському територіальному управлінні» – незаконному органі, створеному на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Працюючи за посадою, жінка заповнювала та перевіряла табелі робочого часу для подальшого нарахування заробітної плати працівникам відділу освіти окупаційної адміністрації.

Дізнавачі відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисниці повідомлено про підозру в скоєнні даного правопорушення.

Агентство Телевидения Новости