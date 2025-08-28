На Харківщині виявлено ще двох жінок, які працювали на окупантів

Попри обстріли та складні умови воєнного часу, прокурори регіону системно викривають та притягають до відповідальності осіб, які добровільно співпрацюють із ворогом.

Кожен злочин документується та передається до суду — аби винні понесли справедливе покарання, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно ще однієї жінки, яка добровільно обійняла посаду «заместителя начальника управления финансов — начальника отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

До її обов’язків входило управління бюджетними коштами, контроль за їх цільовим використанням, складання фінансових планів. Релевантний досвід обвинувачена мала: раніше вона обіймала посаду начальниці бюджетного відділу фінансового управління Вовчанської районної державної адміністрації. Жінці інкриміновано державну зраду в умовах воєнного стану та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачена перебуває у розшуку. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Ще один обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) передали прокурори Купʼянської окружної прокуратури Харківської області. Під час окупації м. Куп’янськ жінка з власної ініціативи добровільно обійняла посаду «исполняющей обязанности начальника комунального предприятия «Купянсктеплоэнерго»» у складі так званої «Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Вона організовувала роботу підприємства, затверджувала штатний розпис і заявки на фінансування з бюджету окупаційної адміністрації, контролювала виплату заробітної плати у російських рублях, готувала службові документи тощо. Колаборантку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости