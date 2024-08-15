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На Харківщині викрито чоловіка: працював на окупантів

На Харківщині викрито чоловіка: працював на окупантів

Викрито чергового колаборанта з Балаклії, який працевлаштувався до окупаційного органу влади під час захоплення міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець Балаклії під час окупації міста збройними силами рф у липні 2022 року добровільно вирішив працювати на загарбників. Уклавши відповідний трудовий договір, колаборант обійняв посаду «старшого інспектора-чергового» в адміністрації держави-агресора.

Фактично чоловік відповідав за функціонування систем водопостачання та благоустрій, у тому числі проводив ремонтні роботи.

Після деокупації підозрюваний залишився мешкати в Балаклії. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили його.

Агентство Телевидения Новости

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