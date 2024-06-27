На Харківщині викрито любителя «руського мира»: чекав захоплення Харкова

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації села Нова Гнилиця Чугуївського району місцевий мешканець публічно закликав односельців до підтримки дій рф.

Він казав, що «русские скоро возьмут Харьков».

Також колаборант повторював кремлівські наративи про те, що «тільки російська армія може врятувати Україну».

Правоохоронці викрили чоловіка та повідомили його про підозру.

Досудове розслідування — СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости