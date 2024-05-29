На Харківщині за вчинення кримінального правопорушення поліція розшукує злочинця

Чугуївським районним управлінням поліції розшукується мешканець Печенізької територіальної громади Криворучко Сергій Васильович, 1976 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцеперебування підозрюваного або є інші відомості, що допоможуть пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за номерами: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06», – закликають у поліції.

У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, поліція просить громадян не вживати самостійних заходів для затримання. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію.

Агентство Телевидения Новости