На Харківщині затримали чоловіка, який до смерті забив знайомого

Поліцейські Ізюмщини затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

22 серпня в місті Ізюм під час розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. У ході сварки зловмисник завдав знайомому численні удари по голові та тулубу.

Від отриманих травм 52-річний потерпілий помер.Згідно з висновком експерта, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані в різні ділянки тіла.

Слідчі повідомили 53-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости